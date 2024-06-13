ぐい呑 (盃) 三代 徳田八十吉 (正彦作) 人間国宝 酒器

ぐい呑(盃)九谷焼人間国宝三代徳田八十吉(正彦作)共箱八十吉作の九谷焼のぐい呑みです一つは全体が青っぽい黒、片方は赤紫っぽい黒、深みのある色合いです口縁に八十吉ブルーがみられます上品な、二つともに存在感のあるぐい呑みです割れ欠け無く、大変綺麗な状態で、未使用品かと思います青地盃高さ4.0cm幅7.2cm赤紫盃高さ3.9cm幅6.5cm～7.2cm桐箱、焼け、染みなどがみられます長期保管品です上記の事ご理解頂けます方、是非、使って頂けます方、どうぞよろしくお願いいたします。種類...酒器仕中



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