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Xbox One Call of Duty Special Edition 本体
商品番号 T59329637396
商品名

Xbox One Call of Duty Special Edition 本体
ブランド名 エックスボックスワン
特別価格 税込 2,232 円
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商品詳細

MicrosoftXBOXONE1TBCallofDutyAdvancedWarfare限定版ゲーム本体中古品ではありますが、テスト済みで完全に動作しており、ゲーム機はクリーニング済みで、わずかな軽い傷があるだけで非常に良好な状態ですパッケージ内容-1xXBOXOneゲーム機*コントローラーとACアダプターは付属しません-重要なお知らせ-中古のゲームソフトに付いてくるコードなどは保証がついておりません。ほぼ確実に無効と思ってください。-ジャンク品以外の商品は、販売前にクリーニングを行い、必要に応じて修理を施してあります。#Xbox#Microsoft#ゲーム#CallOfDuty
http://narcologia.ru/goods/conception914357.html
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