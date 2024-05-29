Xbox One Call of Duty Special Edition 本体

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商品詳細
MicrosoftXBOXONE1TBCallofDutyAdvancedWarfare限定版ゲーム本体中古品ではありますが、テスト済みで完全に動作しており、ゲーム機はクリーニング済みで、わずかな軽い傷があるだけで非常に良好な状態ですパッケージ内容-1xXBOXOneゲーム機*コントローラーとACアダプターは付属しません-重要なお知らせ-中古のゲームソフトに付いてくるコードなどは保証がついておりません。ほぼ確実に無効と思ってください。-ジャンク品以外の商品は、販売前にクリーニングを行い、必要に応じて修理を施してあります。#Xbox#Microsoft#ゲーム#CallOfDuty
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