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商品詳細
交趾台牛香合中村翠嵐共箱由来書入り型物香合番付東方関脇とても綺麗な状態です保管品になりますので、ご理解の方宜しくお願いします#茶道具#香合#交趾#台牛#中村翠嵐#翠嵐#清水焼#京焼#型物香合
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