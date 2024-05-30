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茶道具 香合 交趾 台牛 中村翠嵐
商品番号 L97841327647
商品名

茶道具 香合 交趾 台牛 中村翠嵐
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 9,350 円
在庫状況 あり

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商品詳細

交趾台牛香合中村翠嵐共箱由来書入り型物香合番付東方関脇とても綺麗な状態です保管品になりますので、ご理解の方宜しくお願いします#茶道具#香合#交趾#台牛#中村翠嵐#翠嵐#清水焼#京焼#型物香合
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