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オホーツクに消ゆファミコンソフト（初期動作確認済付属品等完備箱にややダメージ有)
商品番号 S80695002227
商品名

オホーツクに消ゆファミコンソフト（初期動作確認済付属品等完備箱にややダメージ有)
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 2,955 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「オホーツクに消ゆ」定価:￥5800#ゲーム#アドベンチャー#ファミコン#Other円滑なお取引のために、自己紹介文をお読み下さるようお願い致します。ワンオーナー長期保管品です。外箱に値札シール、多少の掠れ傷等が見受けられますが、中のソフトはまずまずきれいな状態だと思われます。ソフトを入れてあるビニール袋は、オリジナルでは有りません。写真でご確認お願い致します。美品をお求めの方、神経質な方のご購入はご遠慮下さいますようお願い致します。発送は、水濡れ傷等防止措置をしてクッション封筒に入れて、ゆうパケットポストで行います。
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