PCエンジン　奇々怪界

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商品詳細
古いものなのでケース等に傷、ソフトの入れ物にベタつきや汚れがあります。説明書のホッチキスが一箇所外れています。(写真8枚目)動作確認はできておりません。全てご理解いただける方のみよろしくお願いいたします。
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