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ロシア帝国論
商品番号 E64527179445
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ロシア帝国論
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 1,417 円
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商品詳細

高田和夫著[ロシア帝国論---19世紀ロシアの国家-民族-歴史]2022年２月24日にウクライナ侵略戦争を始めたプーチンが、本当に目指しているのはロシア帝国の復活だと言われています。まさにそのロシア帝国の全体像をロシア史研究の大家が俯瞰したのがこの大著で、第一級の学術書となっています。内容については、目次の写真をご覧下さい。
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