ポケモンカード　未開封56パック　重量サーチ済み

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商品詳細
ボックスパックシングル···シングルボックスパックシングル···パック種類···ポケモンカード(ポケカ)黒煙の支配者 25パックバイオレット 21パックスノーハザード 10パックサーチ済みポケモンカードサーチ済みのためほぼRR以上は基本出ません。バラパックのため製造番号も不一致の可能性があります。中身での評価や、未開封ですが初期傷等の可能性がありますので、神経質な方はご遠慮下さい。ご理解の上、ご購入お願い致します。
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