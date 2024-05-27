廃盤！レア！☆沢田研二 CD☆ 生きてたらシアワセ　アルバム



生きてたらシアワセ[廃盤]／沢田研二｜原価マーケット



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※こちらのお品は他サイトにも出品中ですのでそちらで決まれば削除いたします。ご了承下さい※沢田研二 アルバム「生きてたらシアワセ」~曲リスト~1.生きてたらシアワセ2.そっとくちづけを3.ひかり4.GodBlessYou5.太陽6.天使に涙は似合わない7.明日8.希望9.黒いピエロと黒いマリア☆6.天使に涙は似合わない に出てくるミツミちゃんという子は実在の人物とか…。インディーズレーベル期に入って以降のアルバムではジュリーのメッセージ性が特に表現されていると言われ定評と人気のある一枚。どの曲も素晴らしいですが最後の黒いピエロと黒いマリア、相変わらずラストで聴かせますね…☆コンディション帯付きブックレットダメージ微細盤、擦れ微細で再生問題なし全体的に美品の範疇だと思いますが、新品同様お求めの方はご遠慮下さい。#沢田研二#沢田研二CD#廃盤#レア#稀少「生きてたらシアワセ」SAWADAKENJI#SAWADAKENJI#SAWADA_KENJI#CD・DVD