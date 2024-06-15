SixTONES DVD +アルバム+CD

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商品詳細
SixTONESDVD・TrackONEIMPACT初回限定盤のみ・ONeST初回限定盤のみ・feeldaCITY初回限定盤のみSixTONESアルバム・1ST全3形態SixTONESCD・ImitationRain2枚…通常盤以外のもの・NAVIGATOR全3形態・NEWERA全3形態全て外袋はありません。全て開封済みですが、フォトブック揃ってます。DVDは2度再生、CDは1度も使用してないです。目立った傷・汚れありませんが、気付かない傷や汚れがある可能性もあるため、商品の状態は「やや傷や汚れあり」にしております。素人保存のため気になる方はご遠慮ください。プチプチ等で梱包し、傷や破損のないように発送させて頂きます。※発送は購入日の翌日を予定しておりますが、購入時間によっては当日発送になる場合もあります。※郵便局で発送を予定しているので、土日に購入の場合、月曜日発送となります。※その他載せて欲しい写真や質問等ありましたらコメントお願いします。以前希望価格設定を変更した際に購入して頂けなかった時があったため、コメントしてから希望価格設定をお願いします。コメントがない場合、購入意思がないという事になりますのでご注意ください。●プロフ確認して頂いてない方が多いので確認よろしくお願いします。
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