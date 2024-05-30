サニーデイサービス\

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商品詳細
「\\\"MIDI\\\"COMPLETEBOX」サニーデイ・サービス定価:￥25000税込み（26250円） #サニーデイ・サービス＃CD・DVDご覧頂きありがとうございます。中古品ですが、使用感無く綺麗な状態で、保管していました。サニーデイサービスの初期作品やインディーズ時代の音源等収録された、CDも入っています。中古品ですが、ご理解頂けましたら幸いです。私は、ペット飼っていません。タバコ吸いません。宜しくお願い致します。※ALBUMサニーデイ．サービスのDISKが入っていないのを記載するのを忘れてしまいました。すみません。
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