QQIQ CD 2+1枚セット

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幻の橋爪さん伊奈さんバンド QQIQ内容、下記の通りとなります。・SETLIST・021-030・021-0302ギター1ループ歌詞カードはありません。2017年頃の商品で中古という前提を承知の上でご購入頂きますようよろしくお願い致します。