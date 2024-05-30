『洋書』 航空機絵画集　R・Ｇ・スミス　作品集（英語版）本

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『洋書』航空機絵画集 R・Ｇ・スミス 作品集（英語版）著名航空画家の迫力ある画集です。美術絵画としても価値があると思います。翻訳版ではありませんご注意ください。 中古品かなり珍しい絵画が掲載されています。何分古い商品のため表紙はありません又、汚れ・折れ・ヤケ等についてはご容赦ください。（神経質な方はご遠慮願います）中古として上記を踏まえてご理解いただける方ご購入お願い申し上げます。よろしくお願いいたします。