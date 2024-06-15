PS5 CFI-1200A コントローラーあり 箱無し GTA5ソフト付き

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商品詳細
PS5ディスク入ります箱無し付属品完備・PS5本体・コントローラー・充電ケーブル・USBケーブル・HDMIケーブル・GTA5ソフト本体825GB説明書なし動作問題なし初期化済みです購入してから1ヶ月ほどなので目立った傷や汚れはないです発送時は丁寧に梱包させて頂きダンボールで発送致しますモニターと一緒に購入すれば8万円しかかかりません。気楽にコメントお待ちしております！コメントなし購入OKです！
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