ラストピリオド　ラスピリ　画集

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商品詳細
◆ラストピリオドオフィシャルキャラクターアートワークス発売日に書店で購入しました。帯付き、シリアルコード使用済。暗所で保管しつつ定期的に眺めていました。あくまで素人保管です。欲しい外見写真ありましたら撮りますのでお申し付けください。一度は人の手に渡ったものであることをご理解下さい。神経質なかたはご購入ご遠慮下さい。疑問に思ったことがあればご遠慮なくコメント下さい。購入後•到着後に言われても対応できかねます。即購入可能。よろしくお願い致します。ラスピリ ハッピーエレメンツ ハピエレ 画集
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