クレイジーケンバンド HONMOKU MASSIVE(初回限定生産)[DVD]

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商品詳細
説明2009年9月12日に行なわれたクレイジーケンバンド主催による野外フェスであり「ガール!ガール!ガール!009ツアー」の初日でもあった「HONMOKUMASSIVE」、さらに2009年10月25日に全天候型ホール、中野サンプラザで行なわれた同ライヴを収録したライブDVD。4枚組の初回生産限定版商品。中古品ですが保存状態は良好です。
http://narcologia.ru/goods/contemplate654877.html
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HONMOKU MASSIVE
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