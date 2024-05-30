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クレイジーケンバンド HONMOKU MASSIVE(初回限定生産)[DVD]
商品番号 Y67171184754
商品名

クレイジーケンバンド HONMOKU MASSIVE(初回限定生産)[DVD]
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 2,310 円
在庫状況 あり

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商品詳細

説明2009年9月12日に行なわれたクレイジーケンバンド主催による野外フェスであり「ガール!ガール!ガール!009ツアー」の初日でもあった「HONMOKUMASSIVE」、さらに2009年10月25日に全天候型ホール、中野サンプラザで行なわれた同ライヴを収録したライブDVD。4枚組の初回生産限定版商品。中古品ですが保存状態は良好です。
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