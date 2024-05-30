【激レア品】ビッグバンドビート 東京ディズニーシー 写真集 ポストカード付き

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【非売品、レア品】⚠︎お値下げ交渉ご遠慮下さい…m(._.)m現価格にご納得頂ける方のみご購入下さいませ…！東京ディズニーシーBIGBANDBEATビッグバンドビートの写真集(パンフレット)とポストカード、ミニファイルのセットです。※リニューアル前の公演のものですパンフレットには季節限定公演の紹介など色々文字も入っています。パンフレット：約24cm×約24cmビックバンドビートが好きな方、コレクションにいかがでしょうか？？ポストカード用ミニファイルは少々歪みがあります。パンフレットには見たところ目立った汚れや傷はありませんが、長期自宅保管品の為ご理解頂ける方のみご購入下さいませ。気になることや写真の追加のご希望等ありましたらお気軽にコメント下さい。#ディズニーシー#ディズニー#東京ディズニーシー#bbb#BIGBANDBEAT#ビッグバンドビート