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BOSS 8チャンネルステレオミキサー RX-8
商品番号 N50777521791
商品名

BOSS 8チャンネルステレオミキサー RX-8
ブランド名 ボス
特別価格 税込 3,762 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます^_^当ストアは良い評価5000件以上あり安心して取引できるかと思います。全商品送料無料で家電を中心に色々と出品しております。宜しければ他もご覧ください。また追跡可能な発送方法で丁寧に梱包、発送致します。即購入可、早い者勝ちになりますのでお見逃しのない様にお願い致します。値下げ交渉は数百円程度、される際は値段を提示してください。コンビニ払いの方は取引メッセージにて支払日の連絡をお願い致します。--------------------------------------------------商品名■ステレオミキサーメーカー■BOSS型番■RX-8★動作確認済み★全ての動作、問題ありませんでした。■内容品■本体ACアダプター※付属品は説明文や画像の物のみになります※
http://narcologia.ru/goods/choice586985.html
http://narcologia.ru/goods/displease375431.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy398753.html
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