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ファミコン冒険ゲームブック「ドラゴンクエストⅡ 悪霊の神々」上下セット
商品番号 I74854542500
商品名

ファミコン冒険ゲームブック「ドラゴンクエストⅡ 悪霊の神々」上下セット
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 1,924 円
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商品詳細

ファミコン冒険ゲームブックドラゴンクエストⅡ悪霊の神々　上下巻　上巻　昭和62年9月1日第1刷発行　初版下巻　昭和62年9月1日第1刷発行　初版帯付き。上下巻ともヤケがありますが、中はシミや切り取りはありません。行動記録紙に書き込みがあります。古本にご理解のある方にご購入いただきたいと思います。双葉文庫双葉社任天堂ファミコン昭和絶版希少レア
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