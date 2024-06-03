ファミコン冒険ゲームブック「ドラゴンクエストⅡ 悪霊の神々」上下セット

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商品詳細
ファミコン冒険ゲームブックドラゴンクエストⅡ悪霊の神々 上下巻 上巻 昭和62年9月1日第1刷発行 初版下巻 昭和62年9月1日第1刷発行 初版帯付き。上下巻ともヤケがありますが、中はシミや切り取りはありません。行動記録紙に書き込みがあります。古本にご理解のある方にご購入いただきたいと思います。双葉文庫双葉社任天堂ファミコン昭和絶版希少レア
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