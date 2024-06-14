大阪病院附属看護専門学校・直前対策合格セット（3冊）＋参考書2冊 ...

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商品詳細
大阪病院附属看護専門学校・直前対策合格(3冊)ピンクの冊子のみ開封しています。「よくわかる!看護・医療系学校社会人入試の一般常識・一般教養」「看護医療系の国語常識」ほぼ未使用なので状態は良いです。去年、受験勉強の為に購入しました！※バラ売り不可です。
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