ファイナルファンタジーI-VI ピクセルリマスター FF35周年限定特装版 ...

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商品詳細
NintendoSwitchのゲームソフトとなります。ソフト本体は開封済、限定特典については未開封となります。※バラ売り不可【概要】『ファイナルファンタジー』から『ファイナルファンタジーVI』の6タイトルを1本に収録したゲームソフトのほか、新たにアレンジされたゲーム音楽を収録したアナログレコード、キャラクターのドット絵を中心に掲載した特別編集のアートブック、貴重なオリジナル版開発資料やゲーム内容をまとめた特別編纂のアルティマニア、ドットキャラクターをフィギュア化したドットフィギュア8種を同梱した豪華セットです。#ファイナルファンタジー#FF#ピクセルリマスター#Switch#スイッチ
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