557 ドゴン DOGÓN族 (フランス語)

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商品詳細
本書は1994年10月26日-1995年3月13日にかけて開催された「ドゴン展」に合わせ出版されたもの。＊ドゴン族:アフリカ・マリ共和国ニジェール川流域の断崖において農業を営む部族。その独自の文化、社会制度、木工彫刻には神話の存在が強い影響を与えている。＊ダペル財団は、アフリカ、カリブ海諸国およびそのディアスポラの文化を育成する機関で、1986年以来、約50の展覧会(本書出版時点で)を企画・開催。 本、ドゴン展では財団のコレクションを含むその他極めて貴重なコレクションからマスク、彫像をなどを展覧。1994年出版285ページ33.3x24.3センチ厚さ3.0センチ
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