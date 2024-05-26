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サッポロビール120年史　超希少品
商品番号 K26418261447
商品名

サッポロビール120年史　超希少品
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サッポロビール株式会社の創業120年に刊行された社史。1996年3月刊行。非常に詳しくまとめられた資料性の高い1冊。日本のビール史に興味ある方におススメです。基本的に開いて読んだことはなく、当時、仕事関係者からのいただきました。画像でも確認いただければと思いますが、薄っすらとカビというか汚れは確認できます。中はとても綺麗な状態です。1996年当時から自宅保管ですので、その辺はご理解いただき、ご納得の上でご購入をお願いします。#サッポロビール#年史#超希少#限定#120年史#ビール好き#歴史
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