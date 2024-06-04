日本のいけばな第２巻　池坊専永

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商品詳細
発行 小学館 昭和52年初版 全183ページ定価 18,800円私の花伝書作 品 京を生ける作家論 池坊専永 ~日本の心の継承者対 談 花の心 茶の心 ~千宗室 池坊専永風貌風姿 池坊専永氏のこと 遠藤周作 朗澄たる爽やかさの人 高田好胤 ほか作品解説 系譜 年譜 家人の書棚にて所有保管
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