WiiU 本体　イナズマイレブンストライカーズ2013

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商品詳細
WiiU本体とイナズマイレブン2013ストライカーズのセット販売です。WiiU相場6000ストライカーズ5000〜6000操作に問題ありません。古い物なので汚れはあります。問題回避の為お気軽に質問お願いします。
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful560051.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox940339.html
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