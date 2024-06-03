フラワー・オブ・ライフ 古代神聖幾何学の秘密 1巻2巻セット

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状態：数年前に購入し一読後、日の当たらない本棚で保管していました。大きな汚れや破れ、書き込み、日焼けなし。状態は画像にてご確認下さい。☆下巻のみ帯ありません。☆中古品のため商品は多少のキズ・使用感がございます。細かい部分が気になる方のご購入はご遠慮下さいませ！☆値段交渉は御遠慮ください