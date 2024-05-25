動作確認済み プレイステーション 4 本体 ブラック 500GB

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☆商品名☆プレイステーション4PS4本体周辺機器ジェットブラック500GBCUH-2000Aコントローラー付き☆状態☆やや擦り傷あります。動作確認済みです。☆商品内容☆プレイステーション4ジェットブラック本体周辺機器コントローラーブラック1台ネイビー1台管番：PS1 ☆発送について☆発送方法を匿名発送内で変更する場合がございます。(らくらく⇔ゆうゆう)☆商品について☆・撮影、発送前に検品を行い状態を商品詳細に記載しております。・商品は写真のものがすべてです。付属品がある場合は記載しております。・ジャンク等商品説明に記載のある不具合の場合は返品・返金はお受けできかねますのでご了承下さい。・不具合調査、修理代、追加で購入された付属品等の商品代金の費用は返金できかねます。・商品画像は全て同じ場所・同じ条件で撮影しておりますが色味や風合いが実物とは多少異なって見える場合がございますのでご注意ください。