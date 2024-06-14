楊家将　全10巻セット

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商品詳細
「楊家将〈10枚組〉李市毅/張晶/張紹林#李市毅#張晶#張紹林#DVD#外国映画#海外ドラマ非運の武家・楊一族の活躍を描いた中国の古典文学『楊家将演義』を映像化した大河ドラマ。五代十国の乱世を統一した宋に、契丹族の国・遼が侵略の手を伸ばす。宋は皇帝の命を受けた楊将軍とその一族の活躍によって勝利するが……。
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