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ローズウォールのテニス 1975年初版本
商品番号 N66972039586
商品名

ローズウォールのテニス 1975年初版本
ブランド名 Nankle
特別価格 税込 1,733 円
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商品詳細

ローズウォールのテニス初版本経年による多少の色変化は見受けられますが、素人検品で目立った傷や汚れはありませんでした。中古品とご理解頂いた上ご購入をお願い致します！
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