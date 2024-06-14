ローズウォールのテニス 1975年初版本



ローズウォールのテニス (1975年)



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ローズウォールのテニス初版本経年による多少の色変化は見受けられますが、素人検品で目立った傷や汚れはありませんでした。中古品とご理解頂いた上ご購入をお願い致します！