TAC CIA PART１ 参考書 問題集 授業DVD

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商品詳細
TACのCIA公認内部監査人テキストと問題集です。授業のDVDもついています。合格しまし、不要になりましたので売却させてください。使用感かなりあり、メモや下線を記載しています。ご了承ください。２０２０年夏入学、バージョン2です。送料はこちらが負担します。
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