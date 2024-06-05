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TAC CIA PART１ 参考書 問題集 授業DVD
商品番号 K11090231954
商品名

TAC CIA PART１ 参考書 問題集 授業DVD
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TACのCIA公認内部監査人テキストと問題集です。授業のDVDもついています。合格しまし、不要になりましたので売却させてください。使用感かなりあり、メモや下線を記載しています。ご了承ください。２０２０年夏入学、バージョン2です。送料はこちらが負担します。
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