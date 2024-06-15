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「最終値下げ」龍が如シリーズ＋ジャッジアイズPS4セット＋おまけ 未開封品あり
商品番号 X12183682891
商品名

「最終値下げ」龍が如シリーズ＋ジャッジアイズPS4セット＋おまけ 未開封品あり
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

みわ様ありがとうございます。ご覧いただきありがとうございます。沢山のいいねがつきましたので、売り切りのためさらに値下げいたします。是非ご検討ください。龍が如くシリーズのソフトセットになります。新品未開封が多数です。開封品に関しても美品になります。PS4龍が如く維新！新品未開封龍が如く0誓いの場所新品未開封龍が如く極KIWAMI美品龍が如く6命の詩。美品龍が如く7光と闇の行方新品未開封ジャッジアイズ死神の遺言ピエール瀧版新品未開封カムタイマガジン3冊龍うたCD2枚新品未開封、ジャッジアイズ主人公ボイス詰め合わせキーホルダー新品未開封真島のマジROCKDVD新品未開封龍が如く差し替えジャケットとファイルセット新品未開封おまけはPS3のソフトやPSPでのおまけが含まれる為、あくまでおまけとお考えください。既にカムタイマガジンなどは入手しにくいと思うのでこの機会に是非ご検討下さい。#ゲーム#RPG#PlayStation4#PlayStation_4#PS4
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