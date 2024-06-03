ニンテンドー3DS コスモブラック

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商品詳細
「ニンテンドー3DS3+PACKコスモブラック」になります。パッケージにある液晶保護フィルムとカードポケットはありませんがスマートタッチペンと別で購入したカードポケットをお付けします。液晶保護フィルムを張っていたので画面に大きな傷などはありません。本体スライドパッド、画面左上のゴムパッドに傷があります。付属品に関しましては、説明書、ARカード、充電スタンド、充電ケーブルなどほとんどの付属品同梱しております。任天堂#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS
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