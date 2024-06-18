ドラッグオンドラグーン公式設定資料集The Materials

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商品詳細
＊コメントなし即購入歓迎＊値下げ交渉・専用不可■同梱値引きあり/詳細はプロフへ「ドラッグオンドラグーン公式設定資料集TheMaterials」全体的にスレ傷が多いです。また、最初のページは少し奥まで開き切った状態です(写真参照)。破れやシミなどの派手な汚損はなく、通読に問題はありません。写真や説明文をよく確認し、中古品であることをご了承のうえご購入ください。この出品物はゆうパケットで発送予定の薄い・大きい品物です。水濡れ防止・緩衝材をつけ、箱に入れて発送いたします。ー他の出品書籍はこちらからどうぞ！#しろすけの出品本
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