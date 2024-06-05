史記 文庫版 全巻セット （11巻）

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「史記」 全11巻横山光輝定価:￥648セットでの販売になります。バラ売りはしません。また自宅保管品である事と色々なところで購入している為、状態は様々です。ご了承の上、ご購入をお願い致します。#史記#横山光輝#横山_光輝#本#コミック／コミック#文庫#古代中国