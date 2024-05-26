美品✨32GB新カード✨　純正充電コード付　Newニンテンドー3DS 白

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動作確認済みクリーニング済み「Newニンテンドー3DSホワイト 白」任天堂外装の天蓋、底蓋は使用に伴うスレが極僅かにございますが、目立った傷や汚れはございません。内装は使用感ほぼなくかなりキレイです。液晶にヤケやスレなども見受けられません。総じて美品です✨本体、純正タッチペン、純正充電ケーブル有り。（充電ケーブルは新品だと別売なのでお得です♫）また通常だと4GBのmicroSDHCカードが入っているのですが、出品にあたり、新品の32GBのものをお付けします✨当方喫煙環境やペット環境はございません。プチプチと段ボールで厳重に梱包し、迅速に発送させていただきます。#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS