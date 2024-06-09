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定価6,000円現代日本建築家全集の3吉田五十八と9白井晟一●状態：ケースは経年劣化により傷んでおります。本自体はわりと綺麗な状態です。●カバー：あり●ヤケ：あり●折り目：なし●書き込み：なし●その他、注意事項：こちらの商品は即購入していただいて構いません。中古品ということをご理解の上ご検討ください。