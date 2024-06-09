【NEOGEO ROM版】ネオジオ ザ キング オブ ファイターズ94 SNK

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希少NEOGEOROMカセット・「ザキングオブファイターズ94」になります。動作確認済み（2023年7月23日）経年劣化により箱や説明書に若干のダメージありですが動作には問題ありません。３０年近く前の古いものです。細かい事を気にされる方は、購入をお控え下さい。商品の状態などは写真にてご判断ください。※自宅にて素人保管なので神経質な方はご購入ご遠慮願います。※すり替え防止の為返品交換はできかねます。改めご了承の上よろしくお願いします。#本#生活／諸芸・娯楽#ゲーム#アクション#ネオジオ#NEOGEO#SNK#対戦格闘ゲーム