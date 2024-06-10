精神保健福祉士養成講座　22冊　模擬過去問付き

日本福祉教育専門学校の実習用を除く21冊セットです。バラ売り可能！こちらの学校で学ばれ方がいれば！2021に入学1年7ヶ月通信で修了2023年に精神保健福祉士一発合格しました。66330円で購入しました。所々マーカーを引いています。リハーサル模試、解答解説あり(6500円)と模擬問題集、国試ナビはおまけとして付けています。書き込み、蛍光でのマーカーあります。中古品になりますので、神経質な方は購入をお控えください。



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