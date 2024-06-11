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PlayStation3 CECH-2100A プレイステーション3
商品番号 H18315217210
商品名

PlayStation3 CECH-2100A プレイステーション3
ブランド名 プレイステーション3
特別価格 税込 4,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年使用してない状態でしたゲームソフト３本とも動作確認済みDVD再生確認済み本体初期化済み画像にある物が全てです中古をご理解頂きご検討をお願いします大変申し訳ありませんがお値下げは不可ですSONYPlayStation3CECH-2100Acolor:BLACKゲーム機本体種類:PlayStation3ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#ソニー#SONY
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