WII U ＋WIIリモコン＋タタコン

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NintendoWiiUWIIUベーシックセットcolor:WHITEゲーム機本体種類:WiiUポータブル・据置タイプ:据置タイプWiiUのコントローラーの裏側が少し膨れています。スティック黄ばみありタタコンは面の部分が汚れていますゲーム自体は問題なく遊べますwiiリモコンもきれいな状態ですスプラトゥーン、マリオメーカー、太鼓の達人、マインクラフトもお付けします動作確認済み、初期化済み即購入可スプラトゥーンamiiboも売っています#任天堂#Nintendo