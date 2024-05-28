梶龍雄　清里高原殺人別荘　初版

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梶龍雄清里高原殺人別荘白い清里高原。逃走中の学生を待ちうけていたのは別荘の妖女・秋江。閉ざされた「迷宮館」で殺人劇は果てしもなく。渾身の本格巨篇。カバーを付けて保管しておりました。経年劣化ございます。他にも梶龍雄作品を出品しております。梶龍雄かじたつお小説本文庫本初版レア昭和ミステリー