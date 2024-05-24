乃木坂46/2nd YEAR BIRTHDAY LIVE 2014.2.22 …

「乃木坂46/2ndYEARBIRTHDAYLIVE2014.2.22YOKOHAMAARENA〈完全生産限定盤・3枚組〉」ポストカードは未開封のため、2枚目以降がどのようなデザインか・メンバーなのかは、わかりません。喫煙者の知人が保管しておりました。○コメント・メッセージ無しで即購入可能です。○コメント・メッセージが無い場合、こちらからも控えさせて頂きます。○コメントがあっても、先に購入してくださった方が優先です。○値下げ交渉お控え下さい。よろしくお願いします！！#ハロプロ坂道ベビメタがたくさん！乃木坂46定価:￥13980#乃木坂46#CD・DVD



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