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ル・コルドンブルー　レシピ本
商品番号 S98576683869
商品名

ル・コルドンブルー　レシピ本
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらで購入し集めましたが、使う機会がなくなってしまったのでお譲りしますまとめ売りとなります^^使用感は少しありますが、汚れなどはないと思います^^
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