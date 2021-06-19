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天の安河の子
商品番号 H94786645684
商品名

天の安河の子
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 1,722 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【この本は、中古本です】　　　★内容本　　　　・「天の安河の子」　　　　　　　牧野大誓・著　　　　　　　平成13年1月12日　発行です。　　★状態　　　　・帯はありません。　　　　・カバー縁にヨレ・微キズが　　　　　　あります。　　　　・天に多少ヨゴレが見られます。　　　　・本文の縁に多少ヒヤケが見られます　　　　・紙質によるうすいヒヤケがあります、が　　　　　見落としがなければ、本文に書込み　　　　　・線引きはありません。　　　　　大切にポリエチレン袋・および　　　　　　クッションシートにて、包装させて頂きまして、お送りさせていただきます。　　　土・日・祝日の発送は、お休みを頂いております。　　　(郵便局対応の為です)　ご検討をお願い申し上げます。・・・・・拝　　　　　(P－am)☆下記の青文字を「クリック」して頂きますと、当方の全出品商品が、検索いただけます。　　　　#aichan68　よろしく、お願いいたします。
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