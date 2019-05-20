ホルン　マウスピース　ティルツ　マックウィリアム　2W

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ホルン マウスピースティルツ マックウィリアム 2W定価￥12,100内径17.7mmボアサイズ4.2mm深さやや浅いリムミディアムワイド半年程前に購入試奏したのみの美品です。初心者用より、少〜し大きめで、中級者の方が深い音を出したり、下吹きの人向けのお品です。アクセサリー・パーツ...マウスピースレベル...初心者種類...ホルン気をつけて検品しておりますが、個人使用の自宅保管品ですので、細かい事が気になる方はご遠慮ください。ただ今、夏の断捨離中！#ミミィのクローゼット《注意事項》●即購入OKです(^^)●無言取り引きOKです。受け取り時の評価はお願い致します。●申し訳ありませんが、交渉が大変なのでお値引不可です。ボチボチと自分のタイミングで値下げしていきますので、お待ちいただけたら有り難いです(^^)●同梱出来るものは割引致します。(サイズによりますが大体100円〜)●喫煙者はいません、室内犬がいます。ご不明点があればコメント欄にお願い致します。