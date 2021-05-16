ポーセレンペインティング　松村和江　天使の詩　美の肖像

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商品詳細
描き方解説、アンティークコレクション収録。陶板・飾皿・花器・アクセサリー等に描かれ、新たな命を吹き込まれる天使と肖像画。アンジェオローズ主宰松村和江によるポーセレンペインティングの新たな世界。◆目立つダメージなく状態は良好です。絶版のようです。
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