さくら学院 2012年度～My Generation～

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「さくら学院2012年度～MyGeneration～」さくら学院 通常版品番：UPCH-19162013年盤#さくら学院#CD前作『さくら学院2011年度～FRIENDS～』以来約1年ぶりとなる、2013年3月13日リリースのアルバム。シングル「MyGraduationToss」はもちろん、部活動の楽曲も収録。今春卒業の中元すず香のラスト・アルバムだ。さくら学院の１年間の集大成にして、現（同）メンバー12名のラスト・アルバム。さらに、2013年春卒業を迎える生徒会長、中元すず香の卒業アルバム。BABYMETALメンバーも在籍していた時代のものです。中元すず香飯田來麗堀内まり菜杉﨑寧々水野由結菊地最愛田口華佐藤日向磯野莉音大賀咲希[収録曲]1.WONDERFULJOURNEY2.スリープワンダー3.ヘドバンギャー/重音部BABYMETAL4.ミラクル♪パティフル♪ハンバーガー/クッキング部ミニパティ5.すいみん不足/帰宅部sleepiece6.スコアボードにラブがある/テニス部PastelWind7.サイエンスガール▽サイレンスボーイ/科学部科学究明機構ロヂカ？8.デルタ/科学部科学究明機構ロヂカ？9.桜色のアベニュー～fromSUZUKA～(中元すず香BABYMETAL:SU-METALソロ曲)10.MyGraduationToss11.マシュマロ色の君と12.旅立ちの日に～J－MIX2012～一度人手に渡った商品ですので神経質な方はご遠慮ください。水濡れ対策+プチプチ+封筒にて発送させていただきます。よろしくお願い致します。即購入○値下げ交渉✕#BABYMETAL #さくら学院#SU-METAL #中元すず香#YUIMETAL #水野由結#MOAMETAL #菊地最愛