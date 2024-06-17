【超美品】PSP-3000(PSPJ-30026) バリューパック

保護シール付きのため画面に傷や割れ、黄ばみなどなく全体的に綺麗な状態です。小傷などもほとんどなくかなり綺麗な状態です。✳付属品・本体・内箱・外箱・電源アダプター・純正バッテリー・説明書（未開封）・専用ケース✳仕様SONYPlayStationPortablePSP-3000(PSPJ-30026)バリューパックプレイステーション・ポータブル・カラー:ブラック レッド✳商品説明コレクター品、アンティーク、昭和レトロなホビーなど今ではなかなか手に入らないグッズを多数出品しております。プラモデル、フィギュア・ソフビ、ミニカー、ゲームなど種類を問わず廃盤となっている商品も多いので、気に入った商品があれば是非ご覧ください。≪他にも商品を出品しています≫全体はこちら⇒#わくわくショップゲームはこちら⇒#わくわくショップゲーム【管理番号】2023093045/1



PSP「プレイステーション・ポータブル」 バリュー・パック レッド/ブラック (PSPJ-30026)



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