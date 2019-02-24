ASTRO トレカ　6枚セット

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商品詳細
2019.02.24ASTROAllLight発売記念リリースイベントリリイベ お渡し会参加者 限定トレカ 6枚セットお渡し会に当選した方のみ受け取れるトレカになります。リリースイベントの際に、メンバー本人たちから１人ひとり手渡しで直接頂いた限定トレカです。2019.02.24とNOTFORSALEがトレカに記入されています。スリーブにすぐ入れましたので初期のスレなど以外、トレカ自体に大きな傷は見られません。スリーブ＋硬質ケースにて保管していました。素人保管にご理解いただける方のみご購入をお願いいたします。硬質ケースにいれ、防水対策をし、らくらくメルカリ便にて発送いたします。即購入ok!ASTROアストロMJジンジンチャウヌムンビンラキユンサナ
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