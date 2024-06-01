ゲームボーイアドバンス　ブラック

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。ゲームボーイアドバンスブラック 本体のみです。動作確認済みです。 外観は液晶も含め綺麗な状態と思いますが写真にて判断して下さい。 ソフト“星のカービィ夢の泉デラックス”と乾電池付きでの出品です。
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