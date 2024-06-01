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ゲームボーイアドバンス　ブラック
商品番号 R34866368902
商品名

ゲームボーイアドバンス　ブラック
ブランド名 ニンテンドー
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。ゲームボーイアドバンスブラック　本体のみです。動作確認済みです。　外観は液晶も含め綺麗な状態と思いますが写真にて判断して下さい。　　　　　ソフト“星のカービィ夢の泉デラックス”と乾電池付きでの出品です。
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