夢　未開封輸入盤4K Ultra HD＋Blu-ray

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商品詳細
出演 寺尾聰 倍賞美津子 原田美枝子 根岸季衣 井川比佐志 いかりや長介 頭師佳孝 笠智衆 マーティン・スコセッシ監督 黒澤明特撮 ＩＬＭ撮影 斎藤孝雄 上田正治製作総指揮 スティーヴン・スピルバーグ【映像特典／仕様】●4Kdigitalrestoration,supervisedby上田正治,with2.0surroundDTS-HDMasterAudiosoundtrack●One4KUHDdiscofthefilmpresentedinHDRandoneBlu-raywiththefilmandspecialfeatures●AudiocommentaryfeaturingfilmscholarStephenPrince●Feature-lengthdocumentaryfrom1990shotonsetanddirectedby大林宣彦●InterviewswithproductionmanagerTeruyoNogamiandassistantdirectorTakashiKoizumi●Documentaryfrom2011by黒澤明’slongtimetranslatorCatherineCadou,featuringinterviewswithベルナルド・ベルトルッチ,アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ,宮崎駿,マーティン・スコセッシ,andothers●Trailer●CoverpaintingbyAkiraKurosawa原語日本語音声収録。未開封品です。ブルーレイはリージョンＡ、ないしはフリーですが、国コードロックなどにより再生機器側の設定変更が必要な場合があります。エアキャップなどで包み中身が見えないように梱包し、発送致します。
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